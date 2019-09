Federica Pellegrini: "Io e Matteo molto belli"

Le voci si rincorrono da mesi e il red carpet di qualche settimana fa a Roma, all'evento 'Meravigliosi' organizzato dalla FIN, sembrava una conferma, anche se di fatto Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno mai rilasciato dichiarazioni sulla loro presunta love story (ma nemmeno una smentita).

A rompere il silenzio adesso è la nuotatrice in un'intervista rilasciata a Tgcom24 per la rubrica Lookdavip: "Si è parlato tanto, di fatto la foto allenatore/atleta l'hanno fatta tutti perché eravamo lì per una premiazione sportiva però si vede che noi eravamo molto belli". Proprio così, Federica Pellegrini e Matteo Giunta - suo allenatore e cugino di Filippo Magnini - sono bellissimi insieme e in molti fanno il tifo per loro anche fuori dall'acqua.

E' con lui che la campionessa sogna una famiglia? E' un desiderio che non ha mai nascosto e ora che manca poco al suo ritiro (dopo Tokyo 2020), avrà magari iniziato a pensarci ancora più concretamente. Nel frattempo è tutta per Vanessa, la sua inseparabile cagnolina: "Non avevo mai avuto un cane - ha dichiarato -. E' un bell'impegno e secondo me, anche se non è la stessa cosa, un po' ti prepara poi per quello che sarà il mondo dei bambini. Da donna quando smetterò di nuotare spero negli anni di mettere su famiglia, però non è una novità, l'ho sempre ammesso, anche quando avevo 16 anni. Non è detto che smetta e poi il giorno dopo arrivi un bambino, pronto e impacchettato".