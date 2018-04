Federica Pellegrini, arriva la bomba: "Ha un nuovo amore"

Ci avevano fatto sentire profumo di fiori d'arancio e molti dei loro sostenitori avevano sperato che, dopo l'altare, ci sarebbe stata anche una schiera di figli al seguito. E, invece, nulla di fatto. Tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini sembra essere finita una volta per tutte. Dopo che il primo si è lasciato fotografare in compagnia di Giorgia Palmas - nuova fiamma reduce dalla relazione con l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti - ora girano voci di una nuova love story anche per la pluricampionessa di nuoto.

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Oggi nella sua rubrica pillole di gossip: "A Milano si sussurra che nel cuore di Federica Pellegrini sia entrato un nuovo misterioso uomo. Archiviata del tutto la relazione con il collega Filippo Magnini, sembra che la nuotatrice abbia un nuovo amore". Poche parole che sembrano mettere un punto definitivo alla love story sportiva più appassionante degli ultimi anni.

Qualche settimana fa una fonte anonima vicina a Magnini aveva fatto sapere che un pensiero legato a Federica Pellegrini frenava ancora il nuotatore nel vivere alla luce del sole la sua relazione con l'ex velina. Ma le ultime indiscrezioni sembrano dire tutto il contrario, facendo perdere ogni speranza su un possibile ritorno di fiamma tra i due sportivi.

Lo scoop lanciato dal settimanale di gossip ha scatenato molta curiosità tra i fan della coppia. Chi sarà questo uomo misterioso? Un altro nuotatore? Un personaggio del mondo vip? O un volto lontano dai riflettori? Non si hanno, per ora, ulteriori dettagli sul presunto nuovo fidanzato della Pellegrini. E, probabilmente, se anche la notizia dovesse essere confermata, Federica Pellegrini ci penserà bene prima di far diventare mediatica la sua relazione, visti i precedenti.