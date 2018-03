Fedez e Chiara Ferragni genitori: la prima foto del piccolo Leone

Lo scatto che tutti i follower aspettavano è arrivato: la famiglia Lucia-Ferragni a completo è stata postata su Instagram poco fa e ritrae Fedez con la sua Chiara e il neonato Leone nel letto dell’ospedale di Los Angeles in cui è venuto al mondo la notte scorsa.

“Per la festa del papà è nato un piccolo Leone” ha scritto su Instagram il papà innamorato del suo piccolo; “March 19th 2018: Our Leoncino was born” è stata la didascalia che ha accompagnato lo stesso tenero scatto postato sull’account della mamma.

Tanti i commenti di auguri dei follower, soddisfatti per la condivisione che tutti si aspettavano vista la trepidante attesa condivisa nel corso della gravidanza.