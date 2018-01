Fedez e Chiara Ferragni si trasferiscono a Los Angeles

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato Milano alla volta di Los Angeles.

Il motivo che ha indotto la coppia al trasferimento è dei più dolci, considerando che i futuri genitori hanno preso la decisione di volare oltreoceano per far nascere il loro primogenito proprio in California.

Lì la fashion blogger che sta per entrare al settimo mese di gravidanza, ha una casa bellissima, primo nido di Leone che così potrà godere della doppia cittadinanza.

Il bimbo dovrebbe nascere ad aprile e il cantante, archiviata l’ultima edizione di ‘X Factor’, ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social per dedicarsi all’imminente esperienza di padre.

“Chiara Ferragni non paga la bolletta, Fedez prenota una suite”

Come riporta Tgcom24, l’arrivo in America è stato caratterizzato da una piccola disavventura per Chiara Ferragni e Fedez.

La blogger avrebbe dimenticato di pagare la bolletta del gas dell'appartamento rimasto così senza acqua calda, situazione d’emergenza che ha indotto il rapper a prenotare una suite d'emergenza vicino all'aeroporto.