"Fedez e Chiara Ferragni sposi il 31 agosto", poi la smentita: è mistero

Questo matrimonio s'ha da fare, ma non si sa quando. O meglio, la data resta ancora top secret nonostante qualche fuga di notizie messa a tacere nelle utlime ore da fonti vicine alla coppia. Il settimanale Oggi non ha dubbi: le nozze si celebreranno il 31 agosto, ma puntuale è arrivata anche la smentita. E qui c'è puzza di depistaggio.

Sembra certa, invece, la location. Fedez e Chiara Ferragni convoleranno a nozze nella splendida cornice di Noto (Siracusa), nella cattedrale simbolo del barocco siciliano, davanti al figlio Leone, nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles e già diventato una star dei social. D'altronde buon sangue non mente.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma certamente sarà un matrimonio indimenticabile, come indimenticabile è stata la proposta del rapper all'Arena di Verona davanti a 10 mila persone. Gli invitati, certo, saranno un po' meno, ma ai milioni di follower di entrambi non mancherà l'album di nozze in tempo reale.