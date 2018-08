Fedez, mea culpa a un passo dalle nozze: "Ho tolto tempo a chi aveva bisogno di me. Non ricapiterà"

Essere papà, il "lavoro" più difficile del mondo. Fedez lo sta imparando da aprile, quando è diventato padre per la prima volta del piccolo Leone, avuto dalla futura sposa Chiara Ferragni. Complicato per chiunque conciliare impegni professionali e vita privata, e il rapper milanese ammette che ci sta mettendo tutto se stesso per non far sentire la propria mancanza ai due amori della sua vita.

L'ultimo posto condiviso su Instagram è un confessione scritta a cuore aperto. "Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose - digita - Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà". Poi lo sguardo a sabato prossimo, quando a Noto, in Sicilia, dirà sì alla fashion influencer: "Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo".