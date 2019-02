Fedez si fa gli auguri per i primi 5 mesi da marito: "Sono sposato e ancora vivo"

Sono già passati 5 mesi da quel 1 settembre 2018. Giorno in cui Fedez e Chiara Ferragni si sono detti il fatidico sì nel matrimonio più social di tutti i tempi. E Fedez, innamoratissimo della sua Chiara, non ha perso occasione per celebrare il 'mesiversario' su Instagram.

Forse anche per smorzare le critiche che lo stanno interessando negli ultimi giorni - per il suo addio a X-Factor e per il suo nuovo album Paranoia Airlines - Fedez ha aggiunto un pizzico di ironia nel post pubblicato per celebrare i 5 mesi di matrimonio con la Ferragni.

Sotto ad uno scatto delle nozze in cui gli sposi si baciano, Fedez ha scritto: "Hey! Sono 5 mesi esatti che sono sposato e sono ancora vivo. Congratulazioni a noi".

Questo il commento del rapper che ha fatto sorridere i fan e che Fedez ha chiuso con l'emoji della faccina con gocciolina sulla fronte e le 'corna' scaramantiche.