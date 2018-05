Chiara Ferragni e Fedez si sposano: notizie e indiscrezioni sulle nozze dell'anno

Chiara Ferragni e Fedez si sposano: a più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla nascita del piccolo Leone, la coppia più social del momento è pronta ad ufficializzare con il più istituzionale dei “sì, lo voglio” una storia d’amore che prosegue a gonfie vele dall’ottobre 2016.

Lui, 28 anni, cantante con un seguito di 5,5 milioni di follower su Instagram; lei, già fashion blogger, ora ‘influencer’ e imprenditrice di successo, monitorata da una folla adorante di quasi 13 milioni di persone; insieme, i due danno vita ad un tripudio di sorrisi, di sguardi, di scorci di vita quotidiana costantemente condivisa sui social che ora non aspettano altro se non di essere foraggiati dalle immagini che li vedrà, per la gioia dei fan, marito e moglie.

Chiara Ferragni e Fedez, quando e dove si sposano

Prima della gravidanza di Chiara Ferragni, si pensava che le nozze annunciate sul palco del concerto all’Arena di Verona nel giorno del 30esimo compleanno dell’influencer dovessero essere celebrate di lì a pochi mesi.

La nascita di Leone ha inevitabilmente cambiato i programmi delle nozze che, secondo indiscrezioni, dovrebbero essere celebrate in estate, il 31 agosto, si era detto in un primo momento, ma la data non è mai stata confermata dai diretti interessati per quanto, adesso è il settimanale Chi a rilanciare il giorno indicato come quello effettivo.

Chiara Ferragni e Fedez, la location scelta per le nozze

Le nozze dovrebbero celebrarsi a Noto, cittadina in provincia di Siracusa terra d’origine della mamma di lei, Marina Di Guardo.

Sempre secondo Chi, Chiara Ferragni e Fedez stanno già organizzando anche la grande festa post nozze: un party esclusivo a tema ispirato al Festival di Coachella, l’evento musicale più fashion della California a cui Chiara ha sempre partecipato (quest'anno ha saltato l'appuntamento per la nascita di Leone).

L'influencer avrebbe dato mandato alla sua wedding planner di trasformare la località siciliana in un scenografico pezzo di California tra musica, flower power, ruote panoramiche e consolle di deejay sparse ovunque.

L’abito da sposa di Chiara Ferragni

Da ‘cultrice’ ed esperta della materia moda qual è, Chiara Ferragni di certo non avrà problemi a scegliere l’abito da sposa più glamour possibile per il quale gli stilisti più in vista faranno a gara per poterlo disegnare.

Il modello è ancora top secret, ma tempo fa, rispondendo a qualche domanda su Instagram, l’imprenditrice aveva rivelato solo che il suo sarà un abito molto speciale e personale.

In attesa di conoscere con precisione tutti i dettagli del matrimonio dell’anno, una certezza avanza senza molti dubbi: quella che i paparazzi avranno ben poco da lavorare, vista l’attitudine degli sposi di condividere ogni momento della loro vita… Compreso un giorno importante come questo.