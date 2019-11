Ferragni 'istruisce' Fedez prima delle nozze: "Devi dirmi che sono bellissima, così la gente si commuove" (VIDEO)

E' il mondo dello spettacolo, bellezza! Quello in cui ogni dichiarazione è mediaticamente calibrata per suscitare emozione nello spettatore. Per questo desta poco stupore che Chiara Ferragni abbia 'istruito' il futuro marito Fedez su come comportarsi nel momento esatto in cui sarebbe giunto di fronte alla sua promessa sposa in occasione del matrimonio celebrato lo scorso settembre. A rivelare il retroscena è lo stesso rapper in un video pubblicato oggi pomeriggio su Instagram e tratto dal film 'Chiara Ferragni - Unposted', biografia della fashion influencer italiana più importante al mondo.

Nel video condiviso sui social, vediamo Fedez e Chiara che fanno le prove per il grande giorno. Eccoli mentre interpretano il momento in cui il cantante deve sollevare il velo della imprenditrice digitale. "Devi metterlo tutto giù, altrimenti rimane su e sta di m***a", dice Chiara. E Fedez risponde con ironia e stupore: "Sai che forse potrei arrivarci a capire come si solleva un velo? O c'è una tecnica particolare?". A questo punto l'entourage, compresa Alessandra Grillo, wedding planner dell'evento, invita i due a mimare la scena. E il rapper si mostra sempre più attonito.

"Metti il velo così e mi devi dire che sono bellissima - aggiunge quindi la stratega Ferragni - oppure una cosa simile che faccia già commuovere tutti quanti. Lo devi dire a me, ma la gente capirà che hai detto una cosa dolce". E Fedez replica: "Una cosa spontanea, insomma".

Il primo settembre 2019 milioni di utenti hanno curiosato tra le Instagram Stories della coppia nel giorno delle nozze, celebrate a Noto, in Sicilia, sei mesi dopo la nascita del figlio Leone. Ci ha pensato l'ex giudice di 'X Factor' a quantificare il numero di romanticoni: ben 3,2 milioni di persone hanno visualizzato le sue storie. "Praticamente uno share televisivo incredibile - ha aggiunto - Grazie per essere stati con noi!". Fino a quel momento la coppia aveva reso partecipi i fan di tutti i preparativi: dall'aereo privato con cui gli ospiti si sono recati in Sicilia da Milano, fino al luna park allestito per l'occasione. Una macchina organizzativa enorme per quello che l'anno scorso si è rivelato essere il "royal wedding all'italiana".