Fedez, riflessioni e paure a una settimana dalle nozze: "La vita è difficile, ma il panorama è bellissimo"

Fedez e il post a una settimana dal matrimonio

Inizia ufficialmente il count down alle nozze dell’anno, quelle di Fedez e Chiara Ferragni. Sono mesi che non si parla d’altro, tra preparativi, casa, chiesa, regali, beneficienza, look della sposa e tanto altro. Ma, a una settimana dal grande giorno, Fedez ferma il tempo sui social con una dedica che ripercorre i mesi passati e che potrebbe essere benissimo l'ispirazione per un nuovo testo.

Il rapper, innamoratissimo della sua Chiara, ha pubblicato la foto di un bacio al tramonto con la futura moglie e ha scritto queste parole:

“Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante – ha proseguito Fedez facendosi anche una sorta di esame di coscienza - mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà. Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo”.

Fedez futuro sposo, tra paure e sogni

Crediamo che Fedez si riferisca non solo al lavoro, quando parla di “vita difficile”, ma anche alle responsabilità da papà e da quasi marito che la storia gli sta mettendo davanti. Una storia che per il rapper è notevolmente cambiata nell’ultimo anno. Ma “il panorama è bellissimo”, lo dice lui stesso e, all’orizzonte, c’è la sua Chiara in abito bianco.