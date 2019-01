Fedez rompe il silenzio: "Vedevo Silvia Provvedi alcuni anni fa"

A lanciare la provocazione è stato, qualche giorno fa, Fabrizio Corona. Durante un'intervista rilasciata a 'Verissimo', l'ex re dei paparazzi ha dichiarato che Fedez avrebbe tradito la moglie Chiara Ferragni con la sua ex Silvia Provvedi. Una battuta che sarebbe rimasta tale, e che è apparsa da subito poco credibile, se non fosse che le parole sono rimbalzate in rete con un effetto domino.

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Silvia Provvedi?

Ebbene, se la secca smentita di Chiara è arrivata poche ore dopo l'ospitata di Corona a 'Verissimo' ("Ma vi pare?", ha risposto a coloro che l'hanno incalzata sulla questione), oggi abbiamo anche la replica di Fedez, intercettato con l'occasione da 'Striscia la notizia', che ha voluto recapitargli un Tapiro d'Oro per l'equivoco.

Questa sera, martedì 22 gennaio, a Striscia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli incontra il cantante a Milano: «Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?». Fedez chiarisce: «Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro». L’inviato vuole chiarezza: «Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?». Il cantante precisa: «Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa». «Niente sesso?», lo incalza Staffelli. E Fedez: «Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io». Poi precisa: «Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già».