Luisa Corna sposa a cinquant'anni: chi è il futuro marito Stefano Giovino

Fiori d'arancio per Luisa Corna. A 53 anni la showgirl sposa un "ragazzo molto in gamba", ovvero Stefano Giovino, carabiniere di quindici anni più giovane. Ad annunciarlo è proprio la ex showgirl e cantante in un'intervista con Eleonora Daniele a 'Storie Italiane' su Rai Uno.

La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. “Mi ha chiesto di sposarlo nel giorno del nostro anniversario, non in ginocchio", confida Luisa. Ma la coppia deve ancora decidere la data. "Magari l’anno prossimo, ma ancora non abbiamo deciso nulla". Ed è mistero anche sulla location.

Chi è Stefano Giovino, fidanzato di Luisa Corna

La storia d'amore tra Luisa e Stefano va avanti da cinque anni. "Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me", racconta lei della sua metà, che ha presentato per la prima volta l'anno scorso a 'Domenica Live'. “Non è stata una scelta, è capitato - spiegò all'epoca la cantante - Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell’arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie". Ma guai a chiamarlo "toy boy": "Lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità…".

Per Luisa Corna si tratta del primo matrimonio. Prima di Stefano, ha avuto una lunga relazione di 10 anni col calciatore Aldo Serena, poi con Alex Britti e infine con l’attore Valerio Foglia Manzillo. Solo dopo sette anni dalla fine di quest’ultima storia si è concessa di vivere questo nuovo grande amore.