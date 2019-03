Mahmood, rivelata l'identità del fidanzato | FOTO

I paparazzi si erano scatenati da Sanremo: dopo la vittoria al Festival, i fotografi non avevano mai smesso di "pedinare" il bel Mahmood. Il motivo? Il cantante si è sempre detto fidanzato, senza mai svelare il nome della sua metà. Oggi però ci pensa il settimanale Chi a dipanare il mistero. Eccolo il principe azzurro che gli ha rubato il cuore: si chiama Lorenzo Tobia Marcucci. I due sono una coppia solida che non si è lasciata destabilizzare dallo tsunami del successo.

Chi è Lorenzo Tobia Marcuzzi, il fidanzato di Mahmood

La coppia è stata immortalata a Porta Venezia, zona della movida gay a Milano. Baci, chiacchiere e di nuovo baci in macchina, al riparo da occhi indiscreti (ma non dagli obiettivi dei paparazzi). Lorenzo, toscano dagli occhi azzurri, è un giovane "dal fascino regale ed aristocratico", fa sapere Chi, ed ha qualche anno in più dell'artista di origine egiziana. Lui, originario di Lucca, ha frequentato l’università a Firenze, tifoso della fiorentina e lavora nella moda per il brand Guidi 1896. Gli amici comuni raccontano che un sentimento autentico lo lega a Mahmood.

Va detto che, al momento, Mahmood non ha mai parlato apertamente della sua omosessualità. "Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? - ha dichiarato - Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. (...) Sono felice e sono fidanzato".