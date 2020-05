Jasmine Carrisi in love, felice con il fidanzato nella tenuta di Cellino

Dopo due mesi Jasmine Carrisi ha finalmente riabbracciato il fidanzato Alessandro Greco. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, 19 anni, è innamoratissima e ha trascorso una bella giornata con il suo ragazzo nella tenuta di Cellino San Marco, condividendo un piccolo momento su Instagram. Tra i commenti la faccina con gli occhi a cuore lasciata da mamma Loredana, a cui Alessandro piace moltissimo, chissà se invece papà Al Bano sarà un po' geloso...

I due non condividono molte foto di coppia sui social, ma dalle poche 'tracce' lasciate su Instagram si intuisce che sono fidanzati da febbraio. Una storia fresca, dunque, che ha superato già la prima prova importante con la separazione forzata a causa del coronavirus. La prossima arriverà a settembre, quando Jasmine - che a giugno sosterrà gli esami di maturità - dovrebbe trasferirsi a Milano per l'università e non è detto che Alessandro la seguirà. Per loro, comunque, ci sarà tutta l'estate da trascorrere insieme.