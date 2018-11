Filippa a cuore aperto: "Così è cambiato il rapporto con Daniele dopo le nozze"

A sei mesi dalle nozze da favola celebrate a Villa Ponti, a Varese, Filippa Lagerback racconta come il fatidico "sì" ha cambiato il rapporto con il marito Daniele Bossari. I due si sono uniti in matrimonio a giugno dopo 18 anni d'amore e una figlia, Stella.

"Non l'avrei mai detto - racconta Filippa a 'I Lunatici', programma radiofonico in onda su Radio2 - il matrimonio ha cambiato le cose. Il rapporto è più profondo, il legame è ancora più intenso. Vedere l'anello al dito ha cambiato qualcosa". La neo sposina si confida a cuore aperto: "Io ho sempre detto che era come se fossimo sposati, abbiamo una figlia, stiamo insieme dal primo giorno, abbiamo sempre convissuto, è stato da subito come un matrimonio, però ovviamente non lo era, la porta è sempre un po' socchiusa, c'è la possibilità di scappare. Consiglio a chi vive una situazione simile di provarci, è la celebrazione dell’amore. Io sono una ragazza all'antica, davvero. Sono una funambola nella vita, ma la famiglia è per sempre".

Filippa Lagerback e Daniele Bossari, la storia d'amore

Insieme dal 2001, Filippa e Daniele hanno vissuto per molto tempo la loro relazione senza alcun vincolo "burocratico". Poi, lo scorso anno, il colpo di scena: lui, reduce da una brutta depressione, ha capito di voler dare definitivamente una svolta al rapporto con lei, la donna che non lo ha mai abbandonato nei momenti difficili. La proposta di nozze è avvenuta nella Casa del 'Grande Fratello Vip' [QUI IL VIDEO], sotto gli occhi di milioni di telespettatori.