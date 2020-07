Filippo Bisciglia innamorato come il primo giorno: la dolce dedica per Pamela Camassa

Condividono la loro vita da quasi 13 anni Filippo Bisciglia e Pamela Camassa e l’entusiasmo per un amore che non conosce crisi traspare dalle manifestazioni che talvolta la coppia condivide con i fan.

L’ultima è arrivata poco fa, attraverso la vetrina social del conduttore di Temptation Island a cui sono bastate poche parole per ribadire la solidità del legame con la sua compagna: “Lei che mi sopporta e supporta da anni… #santasubito”, si legge a corredo di un selfie di coppia che punta sui sorrisi dei suoi bellissimi protagonisti. Un tripudio di cuori e di complimenti da parte dei follower fanno da cornice alla tenera dedica di un compagno tanto innamorato, ricambiato dalla donna che – ha confidato tempo fa – per lui è tutto “fidanzata, migliore amica, confidente”. Quanto basta, insomma, per essere felici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, nessun bebè in arrivo: la smentita

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da più di un decennio, ma il matrimonio non è nei progetti della coppia: “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia”, ha affermato il conduttore che di recente ha anche smentito le voci su una gravidanza della compagna che ha fatto sì sapere di essere pronta a diventare mamma, ma al momento nessuna cicogna è in volo verso la coppia che si completa con un bellissimo amore reciproco.