Filippo Contri e Lucia Orlando, è finita: il doloroso post di lui

Tra Filippo Contri e Lucia Orlando è finita. I due ragazzi si erano conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Nip (quella condotta da Barbara D'Urso), ma ora non sono più una coppia. Ad annunciarlo su Instagram è lo stesso Filippo con un messaggio delicato, elegante, dolce:

"Quasi 5 mesi fa i miei occhi hanno incrociato i tuoi per la prima volta: uno sguardo puro, limpido, innocente in cui si perderebbe chiunque, persino il più saggio. Ho vissuto con te un’esperienza di crescita fantastica e unica, cominciata dentro la casa, dove ho lottato strenuamente per averti e per tenerti al mio fianco, e proseguita fuori, quando siamo usciti mano nella mano per affrontare un mondo per noi sconosciuto, fatto di mille luci accecanti e forti rumori".

Contri, nello stesso post, ha ancora sottolineao di aver amato con fervore e passione la Orlando, di aver conosciuto la sua famiglia "straordinaria", i suoi amici "meravigliosi" e ogni cosa di lei, amandola fino in fondo.

"Ho ricordi unici che non possono essere descritti e raccontati. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi dato la possibilità di viverti e di condividere tutto ciò, ma, purtroppo, la vita ha in serbo qualcosa di diverso per noi, e qualcosa, che non riesco ancora a definire non ha funzionato".

Da quanto si legge nel post dell'ex gieffino, i due hanno provato a recuperare il loro rapporto, ad affrontare le difficoltà , ma alla fine hanno preferito allontanarsi. "Sei e rimarrai sempre una Donna unica e meravigliosa e ti ringrazio e continuerò a ringraziare per sempre ancora per tutto quello che mi hai trasmesso, hai lasciato una traccia indelebile in me, un tatuaggio nel cuore e non lo dimenticherò mai!", ha concluso Filippo Contri. Il tutto accanto ad una foto molto tenera dei due nella casa del Gf.

Per ora non compare, invece, nessun messaggio sul profilo ufficiale di Lucia.