GF, è già crisi tra Filippo e Lucia: "Siamo troppo diversi"

(Nel video la discussione tra Lucia e Filippo che mette in risalto la crisi)

L’intesa così passionale scoppiata tra Lucia e Filippo nella Casa del Grande Fratello sembra già essersi arrestata davanti al muro altissimo delle incomprensioni.

A qualche settimana dall’inizio di quella che pareva una trascinante relazione da vivere liberamente in barba alle telecamere, i due ragazzi hanno perso l'entusiasmo e passano sempre meno tempo insieme. La situazione è stata presa di petto da entrambi che hanno cercano una soluzione a quelle "paure irrisolte" che hanno preso il sopravvento, ma senza molti risultati.

Il motivo prevalente delle incomprensioni nella coppia è stato confidato da Lucia a Veronica: i dubbi della ragazza attengono principalmente ai differenti stili di vita tra loro, questione sulla quale anche l'amica le ha dato ragione.

Sul punto, però, Filippo ha replicato fermamente: "Non riesco a capire come nel 2018 si possa parlare di ambienti e situazioni diverse; è una battuta che, alla decima volta, non mi piace più. Mi sembra solo un pregiudizio inutile".

Anche Filippo, alla fine, non sembra più tanto convinto della relazione, al punto da confidare le sue perplessità anche ad Alberto. Ora tocca vedere se la costrizione di condividere ancora gli stessi spazi servirà a far rientrare la crisi tra Filippo e Lucia o, al contrario, diventerà motivo per alimentare la distanza tra i due.