Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, Barbara d’Urso: “Qualcosa non mi quadra...”

(Barbara d'Urso sulla fine della relazione tra Filippo e Lucia a Pomeriggio 5)

Vari i commenti che stanno seguendo alla notizia della fine della relazione tra Filippo Contri e Lucia Orlando, la coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello e ‘scoppiata’ qualche giorno fa dopo un’estate trascorsa senza apparenti problemi.

A qualche ora dal post con cui il ragazzo ha comunicato su Instagram l’addio a Lucia, il primo a dire la sua è stato Simone Coccia Colaiuta, compagno dell’avventura televisiva in cui i ragazzi si sono conosciuti e innamorati, che, pur senza fare i nomi, ha lanciato velenose frecciatine alla coppia.

“Le mie previsioni all’interno della casa del Grande Fratello sono state tutte azzeccate, dalle nomination alla coppia della casa falsa come una banconota da 30 € che sputavano veleno su tutti, e questo è il risultato", è stato il pensiero del compagno di Stefania Pezzopane in merito alla situazione che ieri è stata oggetto di argomento nel salotto di Pomeriggio Cinque.

Filippo e Lucia si sono lasciati, il commento di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso che di quell’amore è stata in un certo senso ‘artefice’ in quanto timoniera del Grande Fratello, ha voluto dire la sua sul post di Filippo Contri e sulla fine della relazione con Lucia, palesando qualche titubanza a riguardo.

La conduttrice ha affermato di aver sentito recentemente Lucia e Filippo e di non aver chiare alcune cose in merito alla loro rottura: “C’è qualcosa che non mi quadra…” ha affermato perplessa al pubblico, promettendo che lunedì 10 settembre Lucia sarà ospite della trasmissione per chiarire qualche aspetto della vicenda.

Lucia, il post su Instagram dopo la fine della storia con Filippo

Se in un primo momento Lucia aveva deciso di non commentare il post con cui l’ex fidanzato annunciava la fine della loro relazione, qualche ora dopo ha deciso di farlo con una storia su Instagram.

“Nella vita ho imparato a non pretendere troppo da nessuno, a oggi mi trovo in una situazione delicata per me, ma essendomi esposta mediaticamente capisco che ognuno voglia esprimere la propria opinione”, ha scritto la ragazza: “Penso che nessuno in questa situazione ormai palese a tutti debba puntare il dito, insultare e mettere cattiveria. Mai! Chiedo solo un po’ di rispetto e comprensione, ciò che ogni essere umano a casa sua o in tv merita. Grazie a tutti quelli che mi sono vicino, Vi voglio bene, Lucia.”

Di certo dal salotto di Pomeriggio Cinque sapranno venir fuori ulteriori dettagli.