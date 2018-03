Filippo Magnini rompe il silenzio su Giorgia Palmas: "Lavori in corso"

Cautela. Questa la parola d'ordine per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, entrambi reduci da storie importanti ma pronti a voltare pagina insieme.

I due, beccati più volte dai paparazzi, non possono più negare ma ci vanno coi piedi di piombo. A rompere per primo il silenzio sulla liaison è il campione di nuoto, che a Domenica In, quando Cristina Parodi gli ha chiesto se fosse fidanzato, ha risposto: "Lavori in corso, non ci sbilanciamo".

"L'ultima volta che ho detto ti amo è stato alla mia ex ragazza - ha raccontato ancora - è passato un po' di tempo, mentre l'ultimo bacio l'ho dato qualche giorno fa, si è visto". Magnini, superato il dolore per la fine della lunga relazione con Federica Pellegrini, è pronto a iniziare un nuovo importante capitolo: "Una donna è indispensabile per essere felici, io amo condividere tutto, per me è indispensabile. La donna ideale mi deve saper parlare, ho detto tantissimi no, se una persona non mi interessa non apro le porte".