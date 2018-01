Filippo Magnini volta pagina, ora c'è Valeria: "Una persona speciale"

E' stato l'anno degli addii per Filippo Magnini. Dopo la rottura con Federica Pellegrini e il congedo dalla vasca, l'ex nuotatore volta pagina e lo fa con una moretta misteriosa.

"Chi" li ha beccati insieme a Milano, durante una romantica passeggiata per le vie del centro. Di lei, per ora, si conosce solo il nome: Valeria. Re Magno ha la bocca cucita, ma con il settimanale si lascia sfuggire: "E' una persona speciale". Lo aveva confidato poco prima di Natale: "Spero che nel mio oceano ci sarà un pesce rosso ad aspettarmi", e quel pesciolino sembra sia proprio arrivato.

La storia con Federica Pellegrini, dunque, è definitivamente archiviata, anche se non è stato affatto semplice per lui. E' stata lei a lasciarlo, "non era più sicura dell'amore", ha rivelato tempo fa Magnini, che le ha provate tutte per riconquistarla, poi ha preferito aprire un nuovo capitolo.