Asia Argento, la sorella confessa: "Già sapevo che con Corona sarebbe finita"

E' durata appena un mese la love story tra Asia Argento e Fabrizio Corona. A mettere il punto è stata l'attrice e regista romana, che avrebbe incolpato la mediaticità scoppiata intorno alla relazione con l'ex re dei paparazzi: "Non sono fatta per il gossip, la nostra storia finisce qui", ha spiegato. Ed oggi, intervistata da 'Storie Italiane', a commentare la relazione-lampo è anche sua sorella Fiore, che confessa di non aver mai creduto alla buona riuscita del flirt.

“Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”, ha affermato Fiore intervistata da Elenora Daniele. "Si sono visti poche volte, tre o quattro volte", ha poi aggiunto, confermando quanto.

Asia e Fiore sono legate da un rapporto molto profondo. Fiore, nata a Roma nel 1970 e figlia del regista Dario Argento e della ex moglie Maria Casale, ha cinque anni in più della sorella ed è anch'essa attrice. "Con Asia abbiamo 5 anni di differenza e non sono tantissimi. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra - ha proseguito - Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

Poi, commentando gli scandali Weinstein e Bennett, ha concluso: “L’hanno attaccata anche troppo. Secondo me non la conoscevano bene, non avevano capito che tipo di persona fosse. Vedevano il personaggio e non vedevano la persona. Però stanno cambiando le cose, la stanno conoscendo un po’ di più e magari apprezzando”.