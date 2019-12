Fiorella Mannoia, sui social torna il fidanzato: inseparabili dopo 12 anni

"Posso fare una diretta?", così Fiorella Mannoia scherza su Instagram pubblicando una foto con il compagno Carlo Di Francesco. Sul treno verso Zurigo, dove la cantante si è esibita mercoledì sera, i due tornano a farsi vedere insieme sui social.

Sono rari, infatti, gli scatti di coppia che pubblicano: l'ultimo ad agosto, sempre dopo un concerto, sul profilo di lui. Fidanzati da molti anni, la cantautrice lo ha svelato soltanto nel 2017 in un'intervista al Corriere della Sera: "Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda".

Più giovane di lei di 26 anni, la differenza di età non si fa sentire, merito della loro grande complicità e della passione per la musica che condividono. Carlo Di Francesco, infatti, oltre ad essere il compagno di Fiorella Mannoia è anche il suo produttore e arrangiatore.