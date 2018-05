Fiori d'arancio per Hugh Grant, lo scapolo d'oro si sposa a 57 anni

Era considerato uno scapolo incallito. Un po come Charles, uno dei suoi personaggi di maggior successo nella fortunata commedia “Quattro matrimoni e un funerale” in cui abbandona la fidanzata Henrietta all’altare per gettarsi tra le braccia dell’avvenente americana Carrie (interpretata da Andie MacDowell). Alla fine però ha capitolato anche Hugh Grant: il 57enne attore inglese ha infatti deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata svedese, di diciotto anni più giovane.

Le pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio tra Grant e la produttrice Anna Eberstein sono apparse nel registro circoscrizionale di Chelsea, vicino all’abitazione della coppia nel quartiere londinese di Notting Hill. “Questo è uno dei giorni che nessuno degli amici di Hugh pensava potesse mai arrivare”, ha dichiarato uno dei soliti ‘bene informati’ al Sun. “Presto diventerà pensionato e alla fine diventerà un uomo di famiglia”. Il matrimonio sarà celebrato nelle prossime settimane, ha spiegato il tabloid.

Hugh Grant papà di 5 figli

Grant ed Eberstein hanno già tre figli; l’attore inglese ne ha altri due dalla precedente compagna, Tinglan Hong. Hugh in passato era stato a lungo legato all’attrice Liz Hurley.

Protagonista di tanti film di successo – tra gli altri Nine Months, Nottingh Hill con Julia Roberts, Il diario di Bridget Jones, Loves Actually – L’Amore davvero e About a boy – Grant è uno dei principali attivisti per la privacy dopo che il suo telefono era stato ‘hackerato’ dai giornalisti del gruppo Mirror, vicenda per cui ha ricevuto un risarcimento milionario.