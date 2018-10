Flavia Vento, ospite a Nemo, parla di Totti: "Mi è ancora simpatico"

Subito dopo lo scontro acceso tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona che, inevitabilmente, l’ha chiamata in causa, Flavia Vento aveva preferito non commentare la vicenda. Ieri sera, però, ospite del programma Nemo di Raidue, la soubrette ha detto qualcosa in più in merito a quella storia di 13 anni fa.

Intervistata da Enrico Lucci, la Vento ha dichiarato: "No comment. Che devo dire? Sono passati 13 anni, oggi penso solo a salvare gli animali. Fabrizio Corona o Ilary Blasi? Mi stanno simpatici entrambi. Anche Francesco Totti, che ha scritto un bel libro". Libro nel quale, tra le altre cose, Totti parla anche di lei.

Il presunto flirt tra Francesco Totti e Flavia Vento

Per chi non lo ricordasse, l’episodio che ha fatto scoppiare la bomba negli studi di Cinecittà, è il presunto flirt tra Francesco Totti e Flavia Vento, a pochi giorni dal matrimonio con Ilary Blasi (al tempo incinta del primo figlio). Tredici anni fa, Fabrizio Corona aveva dichiarato di avere foto del calciatore con la soubrette, in pose compromettenti.

Poi Totti e Ilary sono andati avanti, la Blasi si è sempre ciecamente fidata del marito, ma lo scorso giovedì, inevitabilmente, la conduttrice si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Lo scontro è stato, però, tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e, questa volta, Flavia Vento preferisce tenersi a distanza.