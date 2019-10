Flavio Briatore, vacanza romantica con la nuova fiamma (ventenne)

Questa estate girava voce di un riavvicinamento con Elisabetta Gregoraci, invece insieme all'autunno per Flavio Briatore è arrivato un nuovo batticuore. L'imprenditore è volato a Malindi, in Kenya, con Benedetta Bosi, giovane studentessa di legge con cui da settimane è inseparabile. Età? 20, esattamente 49 in meno di lui, anche se questa differenza non sembra affatto un problema visto l'intesa che emerge dalle foto pubblicate dal settimanale Chi.

La fuga romantica è partita da Roma, per una notte, poi via nel lussuoso resort di Briatore, dove si sono concessi qualche giorno di relax e intimità. I due si conoscono da poco, ma c'è già grande complicità come si può vedere dagli scatti rubati.

Benedetta, originaria di Pietrasanta, studia Giurisprudenza all'Università Statale di Milano e proprio nella città meneghina ha conosciuto il noto imprenditore. I loro incontri, invece, sono avvenuti sempre al riparo da occhi indiscreti... Ma non dei flash!