Flavio Montrucchio marito e papà d'oro: "Quando Alessia era sull'Isola pensavo io ai bambini"

Stare lontano da sua moglie per così tanto tempo è stata una sfida difficile per Flavio Montrucchio, ma lo ha fatto per amore. Nei tre mesi in cui Alessia Mancini era in Honduras sull'Isola dei Famosi, il conduttore di "4 Mamme" - il docu-reality in onda su FoxLife - ha fatto da "mammo" ai due figli, Mya di 10 anni e Orlando di 3.

"Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto - ha raccontato all'Ansa - Ho chiesto anche consiglio a tata Roberta (protagonista del programma che conduce, ndr) che avevo a disposizione sul set. E' stata fondamentale soprattutto per il più piccolino. Sono contento per mia moglie, aveva bisogno di fare questa esperienza, abbiamo tutti fatto il tifo per lei. Siamo sposati da 15 anni con amore e si è molto dedicata alla famiglia".

Ora Montrucchio è tornato nei panni del papà. "Credo di essere un padre presente - ha spiegato - Anche se sappiamo tutti che nessuno ti insegna il 'mestiere' di genitore, procediamo per tentativi. Cerchi di assorbire come una spunga, e se vedi degli errori commessi da altri provi a non ripeterli. O a tua volta a correggerti, ma nessuno è immune agli sbagli". Ora, però, può contare di nuovo sulla sua spalla preferita, la moglie Alessia.