Flora Canto si commuove: in diretta tv la sorpresa del compagno Enrico Brignano

Flora Canto, attuale concorrente nell’edizione in corso di ‘Tale e quale show’, è stata ospite della puntata odierna del programma di Rai Uno ‘Vieni da Me’, scenario dell’insospettabile sorpresa architettata per lei dal compagno Enrico Brignano.

I due fanno coppia da circa cinque anni e hanno una figlia, Martina, nata a febbraio 2017, ma le nozze non sembrano ancora far parte dei progetti imminenti. L’argomento è stato affrontato, seppur indirettamente, da Caterina Balivo che, durante l’intervista ha parlato del comico come “marito” della sua ospite. Superato il leggero imbarazzo che ha svelato il desiderio di nozze da parte di Flora Canto (“Io sono all’antica… Aspetto, aspetto, aspetto… Ma la proposta deve farla lui”, la risposta della ex tronista di ‘Uomini e Donne’ alla domanda della conduttrice), in studio è arrivata una cesta di mandarini e una lettera firmata proprio da Enrico Brignano.

“Amore ho voluto mandare un pensiero per te… la frutta per me è casa, è famiglia, è amore“, si leggeva nel biglietto mandato insieme all’oggetto che, all’inizio della loro storia d’amore, fu regalato dal comico alla fidanzata. Le lacrime di Flora Canto sono state inevitabili e la commozione è stata la stessa della conduttrice che ha abbracciato la sua ospite comprendendo la particolare emozione.