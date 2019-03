Flora Canto bollente, bikini esplosivo per la compagna di Enrico Brignano | FOTO

Flora Canto super sexy. L'attrice e conduttrice, compagna del collega Enrico Brignano e madre della figlia Martina, sfoggia curve da urlo durante una vacanza alle Maldive. E i fan impazziscono.

Bikini esplosivi e gambe toniche per la bellissima Flora, 36 anni, che si immortala di fronte agli scenari paradisiaci degli atolli maldiviani insieme alla sua "metà" Enrico e alla loro piccola Marina, nata due anni fa. Una vacanza fuori tempo per la bellissima coppia (legata da cinque anni), che è volata dall'altra parte del mondo per godersi un po' di relax tra un impegno professionale e l'altro.