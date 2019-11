Floriana Secondi rivela: “Ho avuto una storia con Teo Mammucari”

La rivelazione sconosciuta ai più (Barbara d’Urso compresa) è arrivata durante la puntata di ‘Domenica Live’ del 17 novembre 2019: Floriana Secondi avrebbe avuto una storia con Teo Mammucari. A dichiararlo è stata la stessa vincitrice del Grande Fratello 3 durante il programma domenicale di Canale 5 a cui ha partecipato per dare la sua versione dei fatti in merito al suo rapporto conflittuale con l’uomo che sostiene essere stato il suo ex fidanzato Daniele Pompili.

Ed è stato proprio discutendo della sua vita sentimentale che Floriana ha affermato di aver avuto in passato un flirt con il conduttore Mediaset, dichiarazione che ha lasciato stupita Barbara d’Urso pronta a chiedere conferma di quanto ascoltato. “Hai avuto una liaison con Teo?”, ha chiesto perplessa alla sua ospite: “Certo, perché no? L’ha detto anche lui tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”, ha assicurato Floriana. Nessun commento sul gossip che lo ha chiamato in ballo in diretta tv da parte di Teo Mammucari. Almeno per il momento…

Floriana Secondi ha parlato male di Barbara d'Urso, lei replica: "Io volo alto"

La presenza di Floriana Secondi a Domenica Live è stata anche l'occasione per Barbara d'Urso di chiederle spiegazioni rispetto a messaggi invitati a Daniele Pompili in cui parlava male di lei. "Io volo alto", ha affermato la conduttrice che si è detta incurante della faccenda sulla quale Floriana ha affermato di esserci rimasta male perchè nei suoi salotti, nonostante il fatto che abbia vinto uno dei Grande Fratello, non sia stata invitata spesso come altri personaggi.