Celli smentisce, Corona rilancia: "Lui e la moglie di Fogli amanti da 4 anni"

Non si placa il polverone alzato due settimane fa da Fabrizio Corona, che dalle pagine del suo magazine online ha parlato di un presunto (per tutti, ma non per lui) tradimento di Karin Trentini nei confronti di suo marito Riccardo Fogli, da gennaio sull'Isola dei Famosi. Una bomba che ha costretto la moglie del cantante a volare fino in Honduras per calmare le acque, anche se in realtà l'ex Pooh sembrava preoccupato di più per le scarse porzioni di riso che per l'eventuale scappatella extraconiugale.

La settimana dopo questo tiepido siparietto, anche il presunto amante della Trentini, l'imprenditore Giampaolo Celli - sposato e con una figlia - ha smentito tutto a Domenica Live, ma Corona non molla. Ospite di Turchesando, programma in onda su Radio Italia Anni 60 Roma, il re del gossip - o meglio "l'ex re del gossip" come si definisce lui - è tornato sull'argomento. "E' vera questa storia?" gli ha chiesto la conduttrice Turchese Baracchi e la risposta è stata spiazzante. Corona, infatti, non solo ha ribadito la sua versione, ma si è anche "lasciato sfuggire" qualche dettaglio in più: "E' verissima. Sono amanti da quattro anni, mica da un giorno. Riccardo Fogli fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una quarantenne che li tradisce. L'avrebbe perdonata anche se lo faceva davanti ai suoi occhi, è normale e giusto così. Era anche un po' ridicolo quando è andata sull'Isola, si vedeva che non c'era nulla. L'amore è un'altra cosa".

E a proposito di amore, anche cui Corona non si è tirato indietro: "L'amore esiste ma dura poco. L'amore vero è difficilissimo da trovare, lo trovano in pochi perché la prima cosa è la costruzione, porsi degli obiettivi e costruire una vita insieme. Oggi invece siamo tutti troppo egoisti". Il grande amore della sua vita? "Belen. Il mio amore per lei durerà tutta la vità, ma è un amore diverso, un bene. Se hai provato un amore forte te lo porti dietro tutta la vita, ma poi diventa bene".

Una lunga chiacchierata quella tra Corona e la Turchetti, durante la quale Fabrizio ha lanciato un appello: "Vorrei fare pace con Barbara d'Urso. Uno ripensa alle cose che ha fatto e ora sono un una fase di richiesta di pace nei suoi confronti". Accetterà Carmelita? Chissà. Prima di congedarsi, però, un'ultima frecciatina su Celli. "Lui dalla d'Urso ha detto che non ha mai tradito sua moglie" hanno incalzato in studio e il saluto è una coronata: "Anch'io sono vergine".