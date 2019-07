La prima foto di Amadeus e Giovanna sposi. Il conduttore: "Impossibile trattenere le lacrime"

Viva gli sposi! Giovedì 11 luglio, Amadeus, 56 anni, e Giovanna Civitillo, 41, hanno detto sì in chiesa dieci anni dopo le nozze civili. La coppia, riservatissima, ha celebrato la propria unione con un rito intimo, alla presenza degli amici più cari, e solamente oggi arriva la prima foto del lieto evento. A pubblicarla è il settimanale Oggi, che ha seguito il '"grande giorno" dal backstage, dai preparativi fino al bacio da marito e moglie. I due hanno già un figlio, José Alberto, 10 anni (il secondo per il conduttore, già papà di Alice, 21, nata da una precedente unione, ndr).

La prima foto del matrimonio di Amadeus e Giovanna

Eccoli Amadeus e Giovanna radiosi sulla copertina della rivista diretta da Umberto Brindani: lui indossa un abito classico con grande papillon, lei invece sceglie il tradizionale vestito bianco con velo leggero sui capelli. La celebrazione è avvenuta in una chiesetta di Roma, poi grande festa con tuffo in piscina finale per tutta la famiglia. "Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita - dice Amadeus al settimanale 'Oggi' - Sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie".

E ancora: "Lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte".

Per Amadeus e Giovanna un telegramma dal Papa

Per loro è arrivato anche un telegramma inaspettato dal Papa. "Un regalo inatteso, una persona che entrambi ammiriamo, dal carisma incredibile", ha detto il presentatore.

Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 alla trasmissione “L’eredità” dove lei era una delle “Scosse”, ovvero una delle ballerine che animavano il game show preserale di Rai Uno. Hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. "Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice (la figlia primogenita del conduttore, ndr) è parte di noi. Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo “perché non ti fidanzi con il mio papà?”". Per Amadues le nozze arrivano in un momento decisivo della carriera. Il suo nome è infatti in pole position per la conduzione del prossimo Sanremo.