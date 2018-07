FOTO | Santamaria e Francesca Barra, nozze bis: cerimonia da sogno in riva al mare

Nozze bis per Claudio Santamaria e Francesca Barra, che con una cerimonia in spiaggia, a Policoro, in provincia di Matera, hanno celebrato il loro secondo matrimonio dopo quello a Las Vegas. Entrambi rigorosamente in bianco, si sono sposati con rito civile, celebrato dal sindaco di Policoro Enrico Mascia. La città jonica è quella in cui Barra è nata e cresciuta. La cerimonia si è svolta al porticciolo di ''Marinagri'', in forma molto sobria e con un numero ristretto di invitati. Per il sì la sposa è arrivata in barca.

Dopo le nozze improvvisate in America, la coppia ha voluto replicare in Italia. "Ci siamo detti che serviva un evento pensato per coinvolgere i bimbi", ha spiegato tempo fa la giornalista. "Ci avevano trovati sposati di colpo e non avevano capito granché. Sarà un rito civile, seppure in spiaggia, così che abbiano piena consapevolezza che siamo marito e moglie. Avevamo fissato una data, ma è saltata perché è cambiato il piano di produzione del film che Claudio sta girando con Gabriele Mainetti. Ne abbiamo dovuta trovare in fretta un’altra (...) Ho organizzato il matrimonio esattamente in tredici giorni. Gli inviti sono partiti quattro giorni fa".

Francesca e Claudio fanno ufficialmente coppia da circa un anno. Per la Barra si tratta del secondo matrimonio dopo la rottura da Marcello Molfino, sposato nel 2005 e padre dei suoi tre figli, con cui è finita qualche tempo prima dell'incontro (fatale) con Santamaria.