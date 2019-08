Francesca Cavallin racconta la fine del suo matrimonio: "E' stato pesante, ci credevo"

Francesca Cavallin è single. L’attrice 43enne, popolare interprete di numerosi ruoli nelle serie tv come ‘Un medico in famiglia’. ‘Coco Chanel’, ‘La compagnia del cigno’, ha raccontato la fine del suo matrimonio con Stefano Remigi, figlio del cantante Memo, padre dei suoi due figli Leonardo e Jacopo di 12 e 4 anni.

Al settimanale Grazia Francesca Cavallin ha rivelato di essersi separata dal marito Stefano Remigi nel 2017, decisione presa con grande dolore. “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio”, ha confidato l’attrice di Bassano del Grappa: “È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza’”.

A dare forza alla donna per superare questo momento, i suoi due figli, Leonardo e Jacopo: “Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria. Impari cose che prima non sapevi fare, anche nella gestione della casa. Adesso è tutto sulle mie spalle. E il mio obiettivo è quello di essere completamente indipendente”, ha aggiunto Cavallin che grazie alla dolorosa esperienza ha tratto importanti insegnamenti, consapevole della difficoltà di abbandonarsi di nuovo in una storia sentimentale. “Ho acquistato maggiore consapevolezza. E mi godo questo momento. C’è solo un rischio”; ha ammesso: “Irrigidirsi in una autarchia sentimentale che non permetta più a nessuno di entrare”.