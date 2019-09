Giorgio Tambellini vuole tornare con Francesca De Andrè: "Scusa, ti ho tradito ma solo con un bacio"

"Ti amo ancora e voglio gridarlo al mondo", con queste parole Giorgio Tambellini spera di riconquistare Francesca De Andrè. Dopo la rottura tra la ex e Gennario Lillio, conosciuto nella Casa del Grande Fratello, il toscano torna alla carica e in una lettera pubblicata su Di Più dichiara tutto il suo amore.

Giorgio è pentito e pronto a tutto pur di ricominciare: "Nonostante i tanti errori che ho fatto, non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te. Come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato". A proposito del tradimento, Tambellini chiarisce: "Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato, ma con quella ragazza c'è stato solo un bacio". Circostanza da chiarire, visto che le prove sbandierate durante il reality dimostrano il contrario, ma questa è tutta un'altra storia.

Ora che tra Francesca e Gennaro è finita, Giorgio torna a sperare, anche se sulla loro storia non avrebbe mai scommesso: "Più leggevo di voi e più pensavo: 'Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?'. Proprio perché non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bosogno del brivido, dell'allegria, della follia". Nessuna risposta, almeno per il momento, da parte della De Andrè, che questa estate ha fatto sapere di non provare rancore nei confronti del suo ex ma anche di essersi resa conto che tra loro non poteva funzionare. Il ritorno di fiamma sembra davvero difficile...