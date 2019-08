Francesca De Andrè è tornata con Giorgio Tambellini? L'ex gieffina rompe il silenzio

E' durata appena qualche settimana la love story tra Francesca De André e Gennaro Lillio, scoppiata dentro la Casa del 'Grande Fratello' e naufragata non appena i due hanno messo piede fuori dal loft di Cinecittà. A spiegare i motivi della rottura è oggi proprio il modello napoletano, che già nei giorni scorsi si era lasciato andare a duri attacchi nei confronti della ex, arrivando ad accusarla di "tradimenti ed aggressioni". A far infuriare Gennaro, in particolare, era stata la vicinanza ritrovata di lei con l'ex compagno Giorgio Tambellini, con cui si era detta addio proprio durante la permanenza nel reality di Canale 5.

Gennaro Lillio: "Ecco perché ho lasciato Francesca De André"

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è ormai giunta al capolinea - scrive oggi Gennaro su Instagram - Ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli o strategie, ma solo amore che per me va di pari passo con il ‘rispetto’. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone. Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadrato non muore tondo'”.

La versione di Francesca De André

Poco prima, anche Francesca pubblica un messaggio con la sua versione dei fatti (un po' vaga, va detto). "Mi sono resa conto delle estreme diversità caratteriali, incompatibili, che ci hanno portato a non capirci sotto tanti aspetti - scrive, sempre attraverso una Instagram Stories - Mi spiace leggere frasi dettate probabilmente dalla rabbia (...) Io non voglio parlare con rabbia, perché è un ragazzo d'oro e merita il meglio, e mi sono resa conto che non posso essere io".

Francesca De André è tornata con l'ex?

Quindi precisa: "Il mio 'segui' a Giorgio? Non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni passate. Io Giorgio non avevamo mai più avuto un confronto, per rispetto della persona con cui stavo. Ma ora sì. (...) Fino ad oggi ho represso l'esigenza di un confronto con lui al di fuori di un contesto televisivo, dove entrambi siamo stati travolti da qualcosa di più grande di noi portandoci a perdere lucidità. Nella vita però, una volta passato l'uragano, è giusto confrontarsi, anche se è finita, dando il giusto valore ad una storia durata un anno. Se questo vuol dire nascere e morire tondi, allora sì, nasco e muoio tonda. E lascio che le persone mi giudichino, mi prendo il rischio come sempre, ma devo fare ciò che io sento giusto, perché per me è quello che conta per stare bene con me stessa, altrimenti, in fondo, non potrei stare bene con nessun altro".

