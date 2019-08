Francesca Fichera, l'ex prof più amata dell'Eredità, è di nuovo incinta

Cicogna in arrivo per Francesca Fichera e Filippo Volandri. Ad annunciarlo è l'ex professoressa dell'Eredità con alcuni post pubblicati su Instagram. Se, infatti, fino ad oggi Francesca ha preferito mantenere riserbo su questa seconda gravidanza, negli ultimi giorni sta condividendo scatti in cui sfoggia il pancione con orgoglio. Il lieto annuncio arriva esattamente due anni dopo la nascita di Emma, primogenita della coppia, e nove anni dopo l'inizio della relazione tra la showgirl e il campione di Tennis.

Francesca Fichera incinta per la seconda volta

La famiglia è al settimo cielo: nell'ultima foto pubblicata via social i tre si immortalano in spiaggia mentre abbracciano tutti insieme il pancione di mamma. Ancora ignoto il sesso del bebè, così come il tempo della gravidanza, ma la rotondità del pancione sembra suggerire che la gestazione sia oltre il sesto mese. E' un momento d'oro dunque per Francesca, 30 anni, che da quando è diventa madre per la prima volta ha messo da parte la vita professionale per dedicarsi a tempo pieno ai suoi bambini. Ma i fan non si sono certo dimenticati di lei, che è senza dubbio una delle professoresse più amate dell'Eredità, game show di Rai Uno, a cui ha preso parte per sei anni, dal 2011 al 2017.