Francesca Tocca e Valentin Dumitru escono allo scoperto: il video che ufficializza la coppia

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru sono una coppia e, felici di esserlo, non hanno più alcuna ragione per nasconderlo. Poche ore fa una storia Instagram ha ufficializzato il legame che per settimane ha infiammato il gossip durante la partecipazione del ballerino al talent ‘Amici’ dove lei, allora sposata con Raimondo Todaro, lavorava come professionista: i due si riprendono insieme durante una passeggiata postata da lei e ripresa dal ballerino che ha anche taggato la compagna quale autrice di una foto pubblicata sui social. “Paparazzato dal mio amore” ha scritto lui, sgomberando così il campo da qualsiasi fraintendimento in merito alla natura del rapporto.

(Di seguito le storie Instagram)

La storia di Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru

Le voci su un flirt tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru avevano iniziato a circolare durante l’ultima edizione di Amici, quando la ballerina professionista risultava essere ancora sposata con l’ex marito Raimondo Todaro. Il ragazzo ha poi abbandonato il programma dopo una furibonda lite con Maria De Filippi, intervenendo poi sui social per ammettere che, in effetti, c’era stato qualcosa di profondo tra lui e la collega, ma di avere preferito fare un passo indietro per rispettare la famiglia della ballerina. In seguito sulla questione è intervenuto Raimondo Todaro per chiarire che il matrimonio con Francesca era finito, lasciando immutati stima, affetto reciproco e il profondo amore per la loro figlia di 6 anni. Ora la conferma della storia tra Francesca e Valentin che arriva poco dopo la notizia di una relazione tra il ballerino di Ballando con le stelle e Paola Leonetti, modella 23enne con cui è stato fotografato dal settimanale Chi.