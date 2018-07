Francesco Monte, bordata a Cecilia: "L'effetto che mi fa è nullo"

Il tempo cura ogni ferita. Lo sa bene Francesco Monte, che dopo aver sofferto molto per la fine della lunga relazione con Cecilia Rodriguez - e soprattutto per come è finita - guarda finalmente avanti. La storia con Paola Di Benedetto, forse, è stata troppo affrettata, ma ora l'ex tronista sembra davvero pronto per un nuovo amore.

Cecilia e Ignazio sono un capitolo chiuso, come spiega in un'intervista a Uomini e Donne Magazine: "Capita che Instagram mi metta sotto agli occhi sulla home qualche loro foto, ma ad oggi l'effetto che mi fa è nullo. Posso dire di aver trovato la mia serenità. La questione è superata e archiviata".

E' andato oltre Francesco Monte e vuole farlo anche nel lavoro. Dopo la cocente delusione all'Isola dei Famosi, abbandonata a poche settimane dall'inizio perché travolto dal canna-gate, vuole una nuova occasione: "Il mio reality non l'ho fatto e vorrei portare a termine un'esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent'anni in una circostanza così. Ho voglia di prendermi la mia rivincita. Anzi, a questo punto sarebbe più giusto chiamarla la rivincita delle rivincite".

In molti pensano al Grande Fratello Vip, anche se all'orizzonte ci sarebbe anche "Tale e Quale Show", come vi avevamo anticipato in esclusiva pochi giorni fa... Staremo a vedere.