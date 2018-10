Gf Vip, Francesco (finalmente) senza filtri: "Ecco perché non ho ancora baciato Giulia"

Assume i contorni del corteggiamento più lungo della storia quello in corso tra Giulia Salemi e Francesco Monte. La influencer italo-iraniana e l'ex tronista sembrano sempre ad un passo dal bacio ma, tra una litigata e l'altra e incomprensioni varie, non arrivano mai a 'meta'. A prendere le distanze è soprattutto lui, che si dice in allerta rispetto alla possibilità che la complicità può essere forzata dal contesto e che, una volta usciti dalla Casa del 'Grande Fratello Vip', i due potrebbero trovarsi di fronte al fatto che, nella vita di tutti i giorni, hanno ben poco in comune.

Nelle ultime ore, incalzato sul perché non sia ancora scattato il fatidico primo bacio, Monte non si è riasparmiato e ha spiegato finalmente in maniera esplicita il suo stato d'animo. Che - va detto - appare sì combattuto, ma perlopiù tendente verso l'ipotesi 'amicizia': "Io ci vado piano - ha dichiarato - perché è un attimo confondere le cose. Io e Giulia ci piacciamo, però è pur sempre un rapporto di amicizia. Non so dire se prenderà la direzione dell'amore. Ci piacciamo ma dobbiamo vedere dove ci porta la nostra conoscenza".

E come la mette con l'attrazione fisica? "Se sento qualcosa - ha continuato - sono il primo che ti dà un bacio. La reazione chimica però la controlli se non ti vuoi fare male. Tra noi la chimica c'è ma non possiamo crearci l'illusione di qualcosa che poi alla fine non esiste". "Non ci siamo ancora baciati. Il nostro è un rapporto di grattini. Non mi sto trattenendo, è una cosa che deve venire spontanea. Nella mia frequentazione precedente ho impiegato quattro settimane a dare un bacio. Io desidero innamorarmi. Voglio stare con una persona e non che dopo due mesi finisce tutto. Se voglio un' avventura non la cerco qui e soprattutto con una persona che stimo".