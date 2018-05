Francesco Monte ha un debole per le "naufraghe": dopo Paola arriva Elena Morali

La love story tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, nata durante L'Isola dei Famosi, è arrivata al capolinea, ma l'ex tronista sembra continuare ad avere un debole per le naufraghe. Il settimanale Spy, infatti, avrebbe avvistato Monte in compagnia di Elena Morali, altra naufraga del reality, nonché ex compagna del comico Scintilla di Colorado.

La naufraga bionda dell'Isola dei Famosi era presente ad entrambe le feste di compleanno di Francesco Monte (quella di Milano e quella di Taranto). E sembra che tra i due ci sia un particolare feeling. Dopo Cecilia, insomma, l'ex naufrago sembra aver dimenticato presto anche la bellissima ex Madre Natura.

Flirt Monte-Morali: come l'ha presa Paola Di Benedetto?

Se Monte non si è ancora esposto sulla questione, è stata Elena Morali a stroncare ogni pettegolezzo dichiarando: "Esiste anche solo amicizia tra uomo e donna. Certo che ne scrivete di c***e!".

La Morali, però, non è stata l'unica donna ad avere una reazione al gossip su lei e Francesco Monte che sta impazzando nelle ultime ore sul web. Anche Paola Di Benedetto, in modo velato, sembra aver detto la sua su Instagram: postando una sua foto, infatti, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha aggiunto un "No comment" che lascia poco adito a dubbi.

NO COMMENT. 😂 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: Mag 24, 2018 at 8:22 PDT

Davvero Francesco Monte ed Elena Morali saranno solo amici? O ci sarà qualcosa di più tra i due?