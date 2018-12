Francesco Monte e Giulia Salemi, niente mete esotiche: il loro Capodanno da 'accasati'

Tanti vip sono partiti per la montagna o per mete esotiche, Giulia Salemi e Francesco Monte, invece, hanno scelto la Puglia per festeggiare insieme il loro primo Capodanno di coppia.

Giulia Salemi è da poco arrivata a Taranto, città in cui Francesco vive con la sua famiglia e lo ha fatto sapere a tutti i followers con una stories. Appena arrivata in città, seduta sulle gambe del fidanzato, la Salemi si è detta felicissima di trascorrere il Capodanno con il suo amore: “Amici sono arrivata a Taranto. Sono felice, manifesto ed esprimo la mia gioia”, dice con l'entusiasmo di una bambina Giulia Salemi e Francesco Monte le risponde con un bacio.

Insomma, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di lasciare il freno a mano e di viversi a pieno la sua love story, lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti del Grande Fratello e ha scelto, addirittura, di invitare Giulia nella sua Taranto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con famiglia e amici.

Capodanno da 'accasati', insomma. Ma nessuno dei due sembra dispiaciuto di questo.