Francesco Monte e Giulia Salemi, la bella notizia arriva in tv: applausi in studio

(L'intevista di Monte e Salemi a Verissimo)

Puntata interamente dedicata ai finalisti e al vincitore del Grande Fratello Vip, quella di ‘Verissimo’ in onda oggi 15 dicembre.

Walter Nudo, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi, Stefano Sala, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro esperienza nella Casa del reality di Canale 5, e tra loro, la rivelazione tanto attesa dai più curiosi del prosieguo delle dinamiche nate nel programma l’ha resa la coppia formata dall’ex tronista e dall’influencer italo-iraniana.

Monte e Salemi fidanzati dopo il GF Vip

“La nostra fiaba continua, speriamo che questo treno non si fermi”, ha annunciato Giulia Salemi al pubblico che di Verissimo che ha accolto la notizia con grandi applausi, levando così ogni dubbio rispetto alla possibilità che tra i due potesse non durare al di là del contesto televisivo.

“C’è qualcosa di più, ovviamente e sono molto contento così” ha commentato Francesco: “Ci equilibriamo, lei è la parte esuberante che manca in me e io sono quella un po’ più seriosa che la riporta coi piedi per terra”.

Anche Giulia non ha esitato nel confessare l’inizio di una storia che sta andando avanti: “Abbiamo passato due giorni insieme appena Francesco è stato eliminato. C’erano tante domande da porsi e le abbiamo risolte tutte”, ha dichiarato la ex concorrente senza entrare nel dettaglio di un’intimità che, come la stessa Toffanin ha notato, sembra davvero caratterizzata da un feeling molto travolgente.