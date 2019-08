Francesco Monte in love, vacanze americane e roventi con Isabella De Candia

Dopo la rottura con Giulia Salemi, le fan di Francesco Monte erano in trepidante attesa per la sua estate da single e invece ecco il colpo di scena. Il bel modello pugliese sembra aver perso la testa per Isabella De Candia ed è volato con lei in California per le vacanze.

Il suo profilo social non è mai stato così romantico tra baci in spiaggia, sguardi complici e dichiarazioni d'amore per la nuova fidanzata. I due erano stati beccati insieme per la prima volta a Ibiza, lo scorso luglio, ma il feeling è stato da subito così intenso che viversi alla luce del sole era inevitabile. Dopo la cocente delusione incassata da Cecilia Rodriguez e la rottura con Giulia, stavolta Francesco Monte ci crede davvero e fa sul serio. Persino le 'montine', che sognavano fino a poco fa un ritorno di fiamma con la Salemi, ora iniziano a fare il tifo per Isabella.

Chi è Isabella De Candia, la nuova fidanzata di Francesco Monte

Pugliese, di Molfetta, Isabella De Candia è una modella molto quotata sia in Italia che all'estero. Non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, ma la relazione con Francesco Monte la porterà senza dubbio alla ribalta della cronaca rosa. Lampante la sua somiglianza con Monica Bellucci.