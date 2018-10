Monte senza filtri: "Non voglio passare per il tuo fidanzatino". E Giulia crolla in lacrime

Si è spenta sul nascere la liaison tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L'ex tronista, infatti, che da subito è apparso meno coinvolto della bella influencer, ha messo un punto alla love story durante una discussione avvenuta nella notte.

Monte, infatti, ha spiegato alla ragazza di voler mettere le distanze. "Lui mi ha detto una frase bruttissima - ha spiegato lei - Prima di dormire, mi guarda e mi dice ‘È una vita che le mie parole vengono travisate, tutto quello che dico non viene capito e io devo giustificarmi. Basta, mi sono rotto, non ho più voglia di farlo. Non voglio passare per il tuo fidanzatino’. Mi ha messo KO. Mi sono svegliata piangendo".

Francesco, dunque, sembra preoccupato dell'idea che il pubblico a casa può farsi del suo personaggio. E, in particolare, di come alcuni suoi atteggiamenti possano essere interpretati alla luce della personalità da 'latin lover' che ha dimostrato di avere in più occasioni durante altre tramissioni tv.

Tra i due finisce qui. Dopo venti giorni di complicità, coccole, confidenze (e dopo un bacio scoccato in piena notte), l'ex tronista mette definitivamente un punto ad una relazione che non lo ha mai convinto abbastanza.