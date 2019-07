Francesco Monte non si nasconde più, prima foto ufficiale con la nuova fiamma

Scritta la parola fine sulla storia con Giulia Salemi, Francesco Monte non ci ha messo molto a iniziare un nuovo capitolo. E' presto per parlare d'amore, ma deve essere sicuramente una grande passione quella scoppiata tra lui e Isabella De Candia, che non si nascondono più e si vivono alla luce del sole.

Dopo essere stati beccati qualche settimana fa a Ibiza, la coppia si mostra sui social. A pubblicare la prima foto ufficiale è proprio Monte tra le sue ig stories: abbracciati, al mare, tra loro il feeling è alle stelle. Chissà se stavolta sarà quella giusta per l'ex tronista, che dopo la rottura con Cecilia Rodriguez non è più riuscito a lasciarsi andare davvero in amore.

Chi è Isabella De Candia, la nuova fidanzata di Francesco Monte

Pugliese, di Molfetta, Isabella De Candia è una modella molto quotata sia in Italia che all'estero. Non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, tantomeno sui social, dove conta poco più di 5 mila follower, ma la relazione con Francesco Monte la porterà senza dubbio alla ribalta della cronaca rosa. Lampante la sua somiglianza con Monica Bellucci