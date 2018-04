Di Benedetto-Monte, next stop convivenza: "Siamo sulla buona strada"

Il feeling nato sull'Isola dei Famosi tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto si è trasformato in una bella storia d'amore. I due si sono voluti conoscere con calma una volta tornati in Italia, e continuano ad andarci coi piedi di piombo, ma ormai il sentimento ha preso il sopravvento.

"Da come stanno andando le cose c'è seriamente il rischio che io possa innamorarmi - ha spiegato Paola al settimanale Vero - Credo che siamo sulla buona strada".

Nei progetti della coppia anche quello di andare a vivere insieme, ma con calma: "Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo azzardato. In futuro, però, mai dire mai se le cose si svilupperanno bene, come credo che accadrà, non escludo affatto di andare a vivere con lui". Insomma, è solo questione di tempo.

Nonostante il canna-gate, l'Isola ha portato bene a Francesco Monte, partito per l'Honduras che ancora si leccava le ferite dopo l'addio di Cecilia Rodriguez. Per lui è iniziato un nuovo capitolo e i presupposti di un lieto fine ci sono tutti.