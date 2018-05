Francesco Monte e i motivi dell’addio a Paola Di Benedetto: il messaggio su Instagram

Con l’intervista rilasciata a Chi le congetture su una crisi più e meno intuita tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono state del tutto fugate: la coppia, nata durante il reality l’Isola dei Famosi sulle ceneri della relazione di lui con Cecilia Rodriguez, si è detta ufficialmente addio.

"Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire 'Quando è iniziata?'”, ha confidato la ex Madre Natura alle pagine del settimanale: “Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c'ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull'Isola. Poi tutto è cambiato".

Oggi alle dichiarazioni di Paola Di Benedetto - secondo cui motivo della fine della loro storia appena nata sarebbe il dolore per la fine della storia con la ex in diretta tv – seguono quelle di Francesco Monte, affidate ad una storia Instagram e volte a chiarire il suo punto di vista in merito.

“Io e Paola non stiamo più insieme, le motivazioni restano private quindi vi chiedo la cortesia di accettare e farvi bastare questo” precisa il ragazzo, desideroso di chiarire la sua posizione più per i fan ai quali si rivolge che per la ormai ex compagna.

“Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco. Come in ogni coppia e rapporto ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità della propria vita privata, proprio come ho sempre fatto e gestito tutte le mie situazioni personali. Sono certo che capirete e vi ringrazio anticipatamente”.

Insomma, sia o meno Cecilia Rodriguez la causa della fine della storia con Paola Di Benedetto, con questa precisazione sembra proprio che Monte non abbia intenzione di aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda, affidata ormai agli archivi del gossip e – pare – senza possibilità di ritorno.

