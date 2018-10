"Come va con Giulia?" e la risposta di Monte spiazza. Che batosta per la Salemi

(Nel video in alto, Francesco Monte frena su Giulia Salemi)

Battuta d'arresto nella liaison tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il (presunto) primo bacio scattato nella notte, l'ex tronista avrebbe deciso di andarci con i piedi di piombo nella conoscenza della bella influencer italo-persiana. E lei non sta prendendo bene questo passo indietro.

Giulia si sente ignorata da Francesco

In mattinata Giulia ha notato qualcosa di strano in Francesco, lo ha visto sfuggente e schivo, tanto da andarsi a sfogare con Martina. Monte, infatti, sarebbe arrivato in cucina senza perdersi in tenerezze nei suoi confronti. "Fattela scivolare - le ha consigliato la ragazza - O chiarisci questa situazione o fai finta che non esista". "Sì, me ne devo fregare della persona", ha spiegato Giulia, confidando che comunque le viene spontaneo avvicinarsi a Francesco quando lo vede giù di morale. "No, devi lasciargli i suoi spazi", il congedo di Martina.

Monte rivela: "Giulia? Non sono ancora pronto"

Nel frattempo, Monte si stava confidando a sua volta con Stefano Sala. "Io e Giulia ci stiamo conoscendo - ha spiegato - Stiamo bene insieme, il resto si vedrà. Ho già vissuto una simpatia nata in un reality, che poi è diventata una vera attrazione e una frequentazione, ma mi sono anche reso conto che a volte il contesto può amplificare i sentimenti e far sembrare compatibili persone che non lo sono". "Oggi ci vado cauto perché non mi sento pronto e ho paura. Questa paura mi fa vedere le cose solo da un punto di vista e mi limita. Poi magari vivendoci può diventare il mio più grande amore o una grande amica. Al momento è un'amicizia speciale. Poi ovvio che mi lascio andare a cose fisiche, perché entrambi siamo liberi di comportarci come vogliamo. Per ora sto scoprendo una bellissima persona. E' una persona che nella vita mi metterebbe di buonumore sempre. Magari fossi così tutti i giorni fuori, col sorriso. Invece mi faccio prendere a paranoie e problemi che mi portano ad essere musone".