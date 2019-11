"La nuova fidanzata di Francesco Sarcina è una studentessa di 20 anni"

Non si arrestano i pettegolezzi attorno a Francesco Sarcina. Dopo la turbolenta fine del matrimonio con Clizia Incorvaia (che secondo le indiscrezioni lo avrebbe tradico con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze proprio di Sarcina), il leader de 'Le Vibrazioni' avrebbe un nuovo amore. Si tratterebbe di una studentessa ventenne. A lanciare il gossip è il settimanale 'Oggi'.

Chi è la nuova fidanzata di Francesco Sarcina?

"Sarcina - si legge - si è fidanzato da un paio di settimane. La fortunata è una ragazza messicana, appena ventenne, che vive per motivi di studio a Roma. 'La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona', ripete come un mantra il cantante agli amici. Resta, però la domanda di fondo: è vero amore o solo fuoco di paglia? Ah, saperlo…".

La separazione di Clizia e Francesco è arrivata a fine novembre a quattro anni dalle nozze e due figli, Tobia e Nina. Poi il ritorno di fiamma a febbraio, che però è durato appena qualche settimana. La scorsa estate, infatti, è arrivata una pesante tegola sulla (ex) coppia: Clizia avrebbe tradito l'ex marito con Scamarcio. Sarcina non ha smentito le insinuazioni, a differenza di Incorvaia che ha parlato di un bacio scattato quando aveva già lasciato il cantante.